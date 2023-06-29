Зеедорф: Хабиб — сумасшедший футбольный фанат, знает о матчах больше, чем я

Бывший голландский полузащитник Кларенс Зеедорф высказался о любви к футболу своего приятеля, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По словам Зеедорфа, в истории футбольных матчей Хабиб разбирается намного лучше него.

«Хабиб – сумасшедший футбольный фанат. Он знает о матчах больше, чем я и 20 моих бывших коллег, вместе взятых: кто забил, на какой минуте и всё такое. Он действительно страстный болельщик», — приводит слова Зеедорфа Sporting News.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

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