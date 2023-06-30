«Какое-то сумасшествие!» Ринг-гёрл вспомнила массовую драку команд Хабиба и Макгрегора

Американская ринг-гёрл UFC Арианни Селесте вспомнила о массовой драке, случившейся между командами россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Резонансный инцидент имел место сразу после боя Хабиба и Макгрегора.

«Это было какое-то сумасшествие! Я просто посмотрела на других девушек и подумала, что пора уносить ноги. Моя подруга Бруклин с интересом наблюдала за происходящим. Но да, мы все побежали в раздевалку, а охранники, которые были прямо за нами, как бы подталкивали нас. Никто из нас не пострадал», — приводит слова Селесте Sportskeeda со ссылкой на её выступление на канале Monster Energy в YouTube.

Напомним, Хабиб победил Макгрегора на турнире UFC 229, проведя успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: