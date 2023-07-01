Экс-чемпион: Джермелл Чарло раздавит Тима Цзю

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американский ветеран Остин Траут высказался об австралийском бойце дивизиона Тиме Цзю (23-0, 17 KO), а также оценил его шансы в поединке с лидером категории Джермеллом Чарло.

«Вы действительно хотите узнать, насколько серьёзен Тим Цзю? Поставьте его на моём пути. Я остановлю этот поезд. Он пропускает слишком много ударов. Бой с Чарло? Я считаю, что Чарло раздавит его», – приводит слова Траута издание BoxingScene.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в его активе есть победы над бывшими чемпионами мира Джеффом Хорном и Тони Харрисоном. В марте 2023 года Цзю стал обладателем временного титула WBO в первом среднем весе.