Джо Джойс оценил шансы Дюбуа в чемпионском бою с Усиком
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Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о предстоящем титульном поединке между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа, запланированном на конец лета.
«У Дюбуа есть шанс, у него очень тяжёлый удар. Но получится ли у него попасть? Усик будет двигаться и бить по нему. Я хотел бы увидеть этот поединок и возвращение титулов в Великобританию.
Поединок получится тяжёлым. Хотя мне кажется, что Усик победит. Но у Дюбуа есть шанс на удар. Если он попадёт несколько раз, то достанет Усика», – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Ранее промоутер Тайсона Фьюри высказался о сорванных переговорах с командой Усика.
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