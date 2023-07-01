Беллью: эго Тайсона Фьюри рушит его наследие

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью прокомментировал новость о том, что лидеры супертяжёлого веса украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не встретятся в 2023 году.

«Это шокирует. Даже и не знаю… Я хочу видеть Тайсона в крупнейших боях, такие парни появляются в супертяжёлом весе раз в поколение. И я хотел бы увидеть его против лучших. Он невероятный боец, но… политика и эго рушит его наследие. После ухода его запомнят как парня, дравшегося с соперниками по два-три раза», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору.

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