В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом.
Все результаты турнира UFC Vegas 76
Шон Стриклэнд победил Абусупьяна Магомедова техническим нокаутом (Раунд 2, 4;20)
Грант Доусон победил Дамира Исмагулова единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)
Майкл Моралес победил Макса Гриффина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Ариане Липски победила Мелиссу Гатто раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28)
Бенуа Сэн-Дени победил Исмаэля Бонфима удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:48)
Нурсултан Рузибоев победил Брунно Феррейру нокаутом (Раунд 1, 1:17)
Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 1, 0:55)
Жоандерсон Брито победил Вестина Уилсона нокаутом (Раунд 1, 2:54)
Кэрол Роза победила Яну Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
Элвес Бренер победил Гурама Кутателадзе техническим нокаутом (Раунд 3, 3:17)
Луана Каролина победила Ивану Петрович единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- 2 июля 2023
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:28
-
16:58
-
16:20
-
15:21
-
14:48
-
14:17
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
11:38
-
10:59
-
10:34