В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом.

Все результаты турнира UFC Vegas 76

Шон Стриклэнд победил Абусупьяна Магомедова техническим нокаутом (Раунд 2, 4;20)

Грант Доусон победил Дамира Исмагулова единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)

Майкл Моралес победил Макса Гриффина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Ариане Липски победила Мелиссу Гатто раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28)

Бенуа Сэн-Дени победил Исмаэля Бонфима удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:48)

Нурсултан Рузибоев победил Брунно Феррейру нокаутом (Раунд 1, 1:17)

Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 1, 0:55)

Жоандерсон Брито победил Вестина Уилсона нокаутом (Раунд 1, 2:54)

Кэрол Роза победила Яну Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Элвес Бренер победил Гурама Кутателадзе техническим нокаутом (Раунд 3, 3:17)

Луана Каролина победила Ивану Петрович единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)