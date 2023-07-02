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Известный промоутер Владимир Хрюнов сравнил Тима и Костю Цзю

Известный промоутер Владимир Хрюнов сравнил Тима и Костю Цзю
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Российский промоутер Владимир Хрюнов провёл сравнение между Тимофеем и Константином Цзю в контексте возможного боя с Джермеллом Чарло. Хрюнов также прокомментировал травму кисти у американца.

«Если сравнивать Тимофея с его великим отцом, Константином Цзю – это два разных по манере боксёра. Однако есть генетика и чемпионская кровь. К нему также добавились качества молодого хищника. Теперь у него есть все шансы на победу.

Что касается травмы кисти у американца, то полгода — достаточный срок, чтобы залечить её», – приводит слова Хрюнова телеграм-канал радио «Движение».

Ранее Глен Дженнингс, менеджер австралийского бойца с русскими корнями первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю, сообщил, что его клиент следующий поединок проведёт с абсолютным чемпионом дивизиона Джермеллом Чарло.

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