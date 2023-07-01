Хрюнов: промоутеры Чарло делают всё, чтобы поединок с Цзю не состоялся

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал решение абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американца Джермелла Чарло не проводить обязательную защиту против австралийца Тима Цзю.
Напомним, ранее стало известно, что Чарло сразится с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом.
«Надеюсь, что следующим боем Тима Цзю всё-таки будет Джермелл Чарло. Хотя моё мнение, что теперь промоутеры будут его прятать. Что появилось у Тимофея? Инстинкт убийцы. И я думаю, что промоутеры Джермелла Чарло делают всё, чтобы бой не состоялся. Если раньше я опасался и даже говорил Косте, что Тимофею рано встречаться с Джермеллом, то сейчас считаю, что время этого боя настало», – приводит слова Хрюнова телеграм-канал радио «Движение».
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