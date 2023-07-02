Грант Доусон: Махачев прошёл странный путь к титулу, не знаю, как будет у меня

Американский боец лёгкой весовой категории UFC Грант Доусон высказался о своих перспективах после победы над Дамиром Исмагуловым и привёл пример Ислама Махачева.

Доусон (15-е место в рейтинге) на турнире UFC Vegas 76 выиграл у Исмагулова (12) единогласным решением судей.

«Каким вижу путь к титулу? Не знаю, как будет у меня. У каждого свой путь. Например, Махачев прошёл очень странный путь. Он дрался с классными бойцами, потом с парнями похуже, потом снова с топами, а затем отлично смотрелся в титульнике.

В топе есть, к примеру, Гамрот. Он только что вызвал Физиева. Кто в здравом уме захочет это сделать? Там ты в любом случае уйдёшь с незакрывающимся глазом. Со своими спарринг-партнёрами я бы встречаться не хотел — с Мойкано, с Гамротом. С Царукяном буду драться только при подходящих условиях. Я с ними тренируюсь», — сказал Доусон на пресс-конференции.