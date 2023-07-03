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Тайсон Фьюри предложил свою помощь Джо Джойсу в подготовке к бою с Чжан Чжилэем

Тайсон Фьюри предложил свою помощь Джо Джойсу в подготовке к бою с Чжан Чжилэем
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри предложил помощь Джо Джойсу в подготовке к предстоящему бою-реваншу с китайцем Чжан Чжилэем.

«Это послание большому Джо Джойсу. Джо, я видел, что у тебя снова намечается бой с Чжаном. Если ты хочешь получить достойный спарринг с кем-то, кто больше, толще, быстрее, сильнее бьёт, чем Чжан, пожалуйста, приезжай в Морекамб и проведи со мной спарринг.

Это может только улучшить его, сделать его лучше. И, поверь мне, у меня есть для тебя секрет, и я знаю, как победить этого Чжана — срубить его, как старый дуб. Предложение есть, Джо, приезжай в Моркамб Бэй и проведи со мной столько раундов, сколько нужно. Я не возьму с тебя много, всего £ 100 тыс. за раунд», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.

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