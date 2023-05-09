Джо Джойс воспользовался пунктом о реванше с Чжан Чжилэем
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Британский боксёр в супертяжёлом весе Джо Джойс проведёт бой-реванш с китайцем Чжан Чжилэем. Менеджер Джойса Адама Моралли сообщил, что его подопечный воспользовался пунктом о реванше.
«У Джойса было право потребовать реванш. Думаю, если бы его глаз был в порядке, то он выиграл бы и первый бой. Джо планировал нокаутировать Чжилэя во второй половине поединка, но получил травму в первой. На данный момент это единственный поединок, который мы рассматриваем. Вернём Джойса в статус официального претендента и будем ждать титульный шанс», — приводит слова менеджера ESPN.
Бой Чжилэя и Джойса прошёл 15 апреля и завершился победой китайца техническим нокаутом в шестом раунде. Чжилэй стал временным чемпионом мира по версии WBO.
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