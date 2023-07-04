Радмир Габдуллин заявил, что судьи в UFC предвзято относятся к россиянам

Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин оценил вероятность предвзятого отношения к российским спортсменам в промоушене UFC.
«Думаю, что это предвзятость. Я много соприкасался и сотрудничал и даже пересекался с судейским корпусом UFC. Там некомпетентных я не видел. Эту предвзятость было видно.
У меня однажды была такая же ситуация, как у Анкалаева. В карьере в Сеуле я победил, считаю, своего оппонента. Но он был местной звездой, а я молодым и зелёным спортсменом, поэтому победу отдали ему. Мы пытались вызвать на повторный поединок, он отказался. Когда ты приезжаешь выступать туда, к русским спортсменам всегда будет предвзятость. Если будет равный бой, всегда отдадут в другую сторону, лишь бы не отдать российскому спортсмену», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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