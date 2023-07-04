Бывший тренер Хабиба: я не хочу тренировать Маска или Цукерберга, но всех можно купить

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что окажет помощь в подготовке к бою по правилам MMA между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом только в случае очень большого денежного вознаграждения.
«Они спрашивали меня, могу ли я поработать с ними, но я ответил, что нет. Я не хочу тренировать их, это не то, чем я занимаюсь, я знаю, что их ситуация привлекла внимание, но если бы кто-то из них позвонил мне с реальным предложением, я бы не тренировал их. Я не беру во внимание то, что они думают на этот счёт, но я просто говорю, что если бы мне предложили сделку, то я бы отказался от этого, но в то же время я бы определённо посмотрел на их бой.
При этом, очевидно, что я не глуп. Если бы кто-то из них сказал, что собирается предложить мне пару миллионов, то я бы согласился, ведь всех можно купить за правильную цену, но я считаю, что довольно глупо платить мне те деньги, за которые я бы согласился», — сказал Мендес в своём подкасте.
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