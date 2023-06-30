Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов был близок к возвращению в UFC

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, когда российский боец мог вернуться в октагон.

«После того как Хабиб решил уйти, допинг-офицеры USADA какое-то время ещё продолжали тестировать его. Дана Уайт не исключал Хабиба из ростера, потому что надеялся на его возвращение. В итоге Хабибу это надоело, и он сообщил Дане, что не вернётся. Но это продолжалось примерно восемь месяцев, прежде чем ему окончательно надоело проверяться. В UFC пытались сделать так, чтобы Хабиб вернулся, и в какой-то момент он был близок к возвращению.

На одном из турниров в Абу-Даби Хабиб сказал, что, возможно, вернётся, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя Макгрегора с Порье. Хабиба в итоге ничего не зацепило, в UFC ещё пытались его вернуть, но уже было бесполезно. Ему это было неинтересно», — приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.