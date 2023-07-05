Хукер: Волкановски заставил Махачева почувствовать себя обычным человеком

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил, что Алекс Волкановски развеял ауру непобедимости Ислама Махачева, несмотря на поражение.

«Ментальность в нашем спорте играет очень важную роль. Команда Махачева пользуется этим. Они опираются на историю Хабиба: он ушёл непобеждённым чемпионом.

Вся эта аура перешла к Исламу, и он пользовался этим. Понимаете, эта аура непобедимости передаётся всем в команде, и окружающие думают, что эти парни особенные.

Но Волкановски в клетке заставил его почувствовать себя обычным человеком. Да, Алекс сделал именно это. Любой потенциальный соперник Махачева подумал: «Чёрт, да он же обычный человек. Если Волкановски ударил его, то и у меня получится. Если Волкановски поднялся после тейкдауна, то и я поднимусь».

Это единоборства. Как только этот ментальный барьер исчезнет, вы увидите, как изменится ситуация, как люди начнут просить бой с ним. Аура непобедимости Махачева начинает исчезать», – сказал Хукер в интервью YouTube-каналу FreestyleBender.

Поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски прошёл на турнире UFC 284 в феврале этого года и завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.