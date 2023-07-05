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Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт следующий поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо. Бой состоится на турнире Top Fight в Москве 4 августа.

В своём последнем поединке Дацик встречался с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza. Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей. Стоит также отметить, что данный поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Напомним, в мае этого года Мальдонадо также должен был встретиться с Иваном Емельяненко, однако тот бой был отменён.

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