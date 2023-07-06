Теренс Кроуфорд назвал величайшего боксёра всех времён
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) назвал, по его мнению, лучшего профессионального боксёра в истории спорта.
Им оказался чемпион мира в полусредней (до 66,7 кг) и средней (до 72,6 кг) весовых категориях легендарный американец Шугар Рэй Робинсон, на момент завершения карьеры имевший за плечами 201 профессиональный поединок (174 победы, 19 поражений и шесть ничьих).
Робинсон начал выступал в 1940 году, а его последний поединок датирован ноябрём 1965-го, когда ему было 44 года.
«Прямо сейчас величайшим бойцом считается Флойд [Мейвезер], но величайшим бойцом всех времён должен быть Шугар Рэй Робинсон», – сказал Кроуфорд в интервью Showtime.
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