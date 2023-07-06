Волкановски — Родригес: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290, в главном поединке которого встретятся австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, и Яир Родригес, представляющий Мексику.
Спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» тоже будет детально освещать UFC 290.
В смешанных единоборствах в активе Волкановски 27 боёв, в которых он одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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