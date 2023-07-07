Дана Уайт привёл обновлённую информацию об организации боя Маска и Цукерберга

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт поделился свежей информацией относительно организации поединка между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее оба заявляли, что хотят провести бой друг с другом.

«Этот бой принесёт миллиард долларов. Сто процентов, что они хотят сделать его в UFC. Есть ли какие-то временные рамки? Да. Мы объявим о бое, когда всё для этого будет готово. Но его не будет на UFC 300», — сказал Уайт в интервью журналисту Аарону Бронстетеру.

Напомним, Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже Уайт заявил, что готов организовать этот поединок и что оба бизнесмена настроены серьёзно.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: