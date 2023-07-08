Педро Муньос стал соперником Марлона Веры на UFC 292 вместо Генри Сехудо

Бразилец Педро Муньос встретится с эквадорцем Марлоном «Чито» Верой в бою в легчайшем весе на турнире UFC 292 в «Ти-Ди Гарден» в Бостоне 19 августа, сообщает ESPN. Первоначальный противник Веры, бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях американец Генри Сехудо, снялся с боя из-за травмы плеча.

36-летний Муньос в последних шести признанных состоявшимися боях одержал только две победы и потерпел четыре поражения от действующих или бывших чемпионов UFC Алджамейна Стерлинга, Фрэнки Эдгара, Хосе Альдо и Доминика Круза. В апреле бразилец выиграл поединок решением судей у Криса Гутьерреса. Всего за карьеру Муньос провёл 29 боёв. Он одержал 20 побед, потерпел семь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

30-летний Вера в своём последнем бою в марте проиграл раздельным решением судей Кори Сэндхагену. Всего на счету эквадорца 29 поединков в ММА: 20 побед, восемь поражений и одна ничья. Главным боем UFC 292 станет противостояние Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.