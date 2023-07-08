Нганну: Джонсу будет очень тяжело в поединке с Миочичем

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мыслями о возможном бое между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джонсу будет очень тяжело. Думаю, мы все недостаточно высоко оцениваем Стипе Миочича. О нём очень мало говорят.

Для меня Миочич по-прежнему номер один в тяжёлом дивизионе. Он всё ещё самый жёсткий оппонент среди тяжеловесов UFC», — приводит слова Нганну TMZ.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что чемпион промоушена в тяжёлом весе 35-летний американец Джон Джонс проведёт защиту титула в поединке с 40-летним соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295 11 ноября. Вечер боёв пройдёт на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

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