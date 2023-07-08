Топурия: Волкановски хочет реванша с Махачевым в лёгком дивизионе, потому что это проще

Испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, выразил мнение, что чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски хочет вернуться в легкий вес после UFC 290, потому что считает Ислама Махачева более простым соперником.

«Он (Волкановски) ищет матч-реванш с Исламом. Он хочет поднять вес до 155 фунтов, потому что бежит от реальной опасности. Он знает, где настоящая опасность, и это я в дивизионе до 145. Но он ищет легкий путь и хочет подняться до 155.

Без всяких сомнений, он думает, что этот бой будет легче. Он уже был с ним в клетке. Он ничего ему не сделал. Они пришли к решению, как в обычном бою. Он хочет повтора, это очевидно.

Наш бой может быть грандиозным. Посмотрим на UFC, как они собираются продвигать бой. Это должно быть впечатляюще»,– приводит слова Топурии MMA Junkie.