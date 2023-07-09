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Робби Лоулер одержал победу на 35-й секунде в своём последнем бою в карьере

Робби Лоулер одержал победу на 35-й секунде в своём последнем бою в карьере
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках предварительного карда американец Робби Лоулер встретился с соотечественником Ником Прайсом.

Бой завершился победой Лоулера на 38-й секунде. Для Лоулера этот бой стал последним в карьере. На его счету 31 победа в смешанных единоборствах и 16 поражений.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в социальной сети Вконтакте.

Ранее на турнире мексиканец Хесус Агилар одержал победу над представителем Австралии Шенноном Россом на 17-й секунде боя.

В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 290.

UFC 2023. UFC 290, Лас-Вегас, США
Робби Лоулер (W) - Нико Прайс
09 июля 2023, воскресенье. 04:40 МСК
Окончено
KO
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