«Самое красивое место в мире». Мовсар Евлоев показал фото из Ингушетии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото из Ингушетии.
«Самое красивое место в мире – Ингушетия», — подписал фотографию российский спортсмен.
Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева
В настоящий момент Евлоев занимает десятое место в полулёгком рейтинге UFC. В предыдущем поединке Мовсар встречался с бразильцем Диего Лопесом и победил его единогласным решением судей. Изначально россиянин должен был сражаться с представителем США Брайсом Митчеллом, но тот снялся из-за травмы. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев провёл 17 боёв, одержав победу в каждом из них. Пока следующий соперник Мовсара не определён.
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