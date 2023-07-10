Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самое красивое место в мире». Мовсар Евлоев показал фото из Ингушетии

«Самое красивое место в мире». Мовсар Евлоев показал фото из Ингушетии
Комментарии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото из Ингушетии.

«Самое красивое место в мире – Ингушетия», — подписал фотографию российский спортсмен.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

В настоящий момент Евлоев занимает десятое место в полулёгком рейтинге UFC. В предыдущем поединке Мовсар встречался с бразильцем Диего Лопесом и победил его единогласным решением судей. Изначально россиянин должен был сражаться с представителем США Брайсом Митчеллом, но тот снялся из-за травмы. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев провёл 17 боёв, одержав победу в каждом из них. Пока следующий соперник Мовсара не определён.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Материалы по теме
Косплей боя Хабиб — Фергюсон. Непобеждённый Евлоев гоняется за опасным американцем
Косплей боя Хабиб — Фергюсон. Непобеждённый Евлоев гоняется за опасным американцем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023