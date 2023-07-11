Евлоев отреагировал на призыв главы ACA к бойцам, считающим себя чеченцами, сдать ДНК-тест

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал недавние слова основателя MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева. Ранее Хасиев предложил бойцам, называющим себя чеченцами, пройти ДНК-тест. В случае, если чеченское происхождение будет подтверждено, таким спортсменам следует изменить своё поведение в обществе.
«Целиком и полностью поддерживаю вас, Майрбек! Но зачастую некоторые из наших ребят, которые выступают в подобных лигах, становятся жертвами обстоятельств. Когда промолчать в каких-то ситуациях хуже, чем действовать. Это я говорю об Ильясе Якубове. Но моё мнение, хоть оно мало кому интересно, максимально отдалиться от всех возможных событий, связанных с подобного рода организациями», — написал Евлоев в социальных сетях.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
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