Камил Гаджиев дал категоричный прогноз на возможный боксёрский бой Фьюри — Нганну

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о потенциальном поединке между известным боксёром Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По мнению Гаджиева, однозначным фаворитом в случае, если бой пройдёт по правилам бокса, является Фьюри.
«Реален ли бой Фьюри – Нганну? Я считаю, что нет. Я считаю, что у Нганну просто ноль шансов, если они будут драться по боксу. Ноль шансов. Не надо путать ударников в ММА с высокопрофессиональными боксёрами, а Фьюри – один из самых профессиональных боксёров в мире. Это вообще разные истории. Я бы сказал, разные весовые категории, но не путайте. Это разный класс. Крутой ударник Макгрегор в одну калитку проиграл Мейвезеру. Хотя Мейвезер был менее габаритный и мог закончить в любой момент. В общем, у Нганну нет шансов с Фьюри, если драться по боксу. А по ММА они драться точно не будут», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси:
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