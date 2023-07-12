WBC дал Фьюри разрешение на бой с Нганну
Поделиться
Глава всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что совет дал разрешение чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри на бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Маурисио Сулейман сказал, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на титул нет.
Он упомянул, что Фьюри пытался провести ближний бой с Руисом, Джошуа и Усиком, но соглашение о поединках не было достигнуто», — сообщается в официальном аккаунте WBC в «Твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока неизвестны.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
00:47
- 11 июля 2023
-
22:25
-
21:16
-
19:36
-
18:18
-
18:05
-
16:18
-
15:39
-
14:56
-
14:47
-
14:17
-
13:59
-
13:19
-
12:26
-
11:38
-
10:51
-
10:34
-
09:55
-
09:28
-
09:12
-
00:46
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:00
- 10 июля 2023
-
22:30
-
22:11
-
21:53
-
21:43
-
21:31
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
19:33
-
19:05
Партнерский контент