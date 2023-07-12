WBC дал Фьюри разрешение на бой с Нганну

Глава всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что совет дал разрешение чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри на бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Маурисио Сулейман сказал, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на титул нет.

Он упомянул, что Фьюри пытался провести ближний бой с Руисом, Джошуа и Усиком, но соглашение о поединках не было достигнуто», — сообщается в официальном аккаунте WBC в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока неизвестны.