Хирн: Джошуа признался, что был ужасен в бою с Франклином

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о реакции подопечного на выступление в поединке с американцем Джермейном Франклином, состоявшемся в феврале.
Напомним, Джошуа победил единогласным решением, закрыв поражение от украинца Александра Усика.
«Когда я виделся с Эй Джеем в Далласе на прошлой неделе, то выделил пару моментов. Во-первых, он сказал, что не может поверить, насколько хорошо обстоят дела с его новым тренером. Ему понравилось на первых сборах, но я чувствую, что они только сейчас начали получать результат.
Кроме того, он признал, что его выступление с Франклином было слабым. Он сказал: «Я был ужасен в ту ночь. Это не было хорошим выступлением, но в следующий раз я буду лучше», – приводит слова Хирна talkSPORT.
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