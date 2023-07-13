Джамал Хилл: Анкалаев не заработал на титульный шанс

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался по поводу россиянина Магомеда Анкалаева.

«По моему личному мнению, Анкалаев не заработал на титульный шанс. Ему, как и Яну, после ничьей надо выиграть следующий бой. Одни считают, что победил Ян. Другие считают, что Магомед. Но даже если кому-то кажется, что Магомед выиграл тот поединок, это не значит, что он заслуживает титульник. Он находится в той же позиции, что и Ян. Ему нужно выиграть бой, прежде чем драться за пояс», — приводит слова Хилла MMA Junkie.

Магомед Анкалаев в последнем поединке встретился с Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей. Всего у россиянина 17 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.