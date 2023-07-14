Форман назвал боксёра, смотреть бои которого было интереснее соревнований в любом спорте

Бывший американский чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Джордж Форман высказал мнение, что его соотечественник прославленный боксёр Майк Тайсон был самым зрелищным спортсменом.

«Говорите что хотите, критикуйте как хотите, но факт остаётся фактом: Майк Тайсон был самым зрелищным спортсменом, которого я когда-либо видел. Мощь и скорость, как у человека с другой планеты. Все остальные виды спорта отходили на второй план, когда он сражался», — написал Форман на своей странице в социальных сетях.

На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися.

56-летний Майк Тайсон показал скоростную ударную работу: