Дрозд: Усику тоже хочется денег, но он выбрал не ровню себе — Конор ниже и меньше весит

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался о вызове на бой, который украинский боксёр Александр Усик бросил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
«Видимо, Александру тоже хочется заработать много денег, и он решил пойти по примеру Тайсона Фьюри, который будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Возможно, он тоже хочет провести громкий бой с Конором Макгрегором, но только он выбрал не ровню себе, потому что Конор на голову ниже и весит намного меньше. Про уровень его бокса я вообще молчу», – приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Александр Усик является обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Его рекорд на профессиональном уровне — 20-0, 13 KO.
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