На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск завершился вечер боёв UFC on ESPN 49.
Все результаты турнира UFC on ESPN 49
Майра Буэно Силва победила Холли Холм удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 0:38)
Джек Делла Маддалена победил Бассила Хафеза раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)
Франсиско Прадо победил Оттмана Азайтара техническим нокаутом (Раунд 1, 4:05)
Чун Ён Пак победил Альберта Дураева удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:45)
Норма Дюмон победила Челси Чендлер единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Назим Садыхов победил Терренса Маккинни удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 1:07)
Мелсик Багдасарян победил Такера Лутца единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Виктория Дудакова победила Истелу Нунес техническим нокаутом (Раунд 1, 0:34)
Мелкизаэл Коста победил Остина Линго единогласным решением (30-27, 30-26, 30-27)
Эван Элдер победил Хенаро Вальдеса единогласным решением (30-26, 29-28, 29-28)
Азат Максум победил Тайсона Нама раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
Алекс Муньос победил Карла Дитона единогласным решением (30-26, 30-27, 29-28)
Айлин Перес победила Эшли Эванс-Смит единогласным решением (30-25, 30-25, 30-26)
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