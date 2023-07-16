Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск завершился вечер боёв UFC on ESPN 49.

Все результаты турнира UFC on ESPN 49

Майра Буэно Силва победила Холли Холм удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 0:38)

Джек Делла Маддалена победил Бассила Хафеза раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

Франсиско Прадо победил Оттмана Азайтара техническим нокаутом (Раунд 1, 4:05)

Чун Ён Пак победил Альберта Дураева удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:45)

Норма Дюмон победила Челси Чендлер единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Назим Садыхов победил Терренса Маккинни удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 1:07)

Мелсик Багдасарян победил Такера Лутца единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Виктория Дудакова победила Истелу Нунес техническим нокаутом (Раунд 1, 0:34)

Мелкизаэл Коста победил Остина Линго единогласным решением (30-27, 30-26, 30-27)

Эван Элдер победил Хенаро Вальдеса единогласным решением (30-26, 29-28, 29-28)

Азат Максум победил Тайсона Нама раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Алекс Муньос победил Карла Дитона единогласным решением (30-26, 30-27, 29-28)

Айлин Перес победила Эшли Эванс-Смит единогласным решением (30-25, 30-25, 30-26)