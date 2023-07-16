Соннен: Фьюри – отморозок, который собирается избить парня без опыта

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен раскритиковал организацию поединка между британским боксёром Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Что всё-таки Фьюри за отморозок? Я и вправду должен сказать, что Фьюри разбил мне сердце. Мне нравится этот парень и то, насколько он зрелищный. Мне многое в нём нравится.

Смотрите, есть парень в лице Фьюри, которого бог сделал великим, дал великолепных тренеров, отличных спарринг-партнёров и исключительный опыт. У него есть оружие, с которым другие не справятся, если они не вооружены. И он собирается использовать его на парне, которому будет 37 лет, у которого нет опыта, и который стоит на одной ноге. Это поведение отморозка», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.