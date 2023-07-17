Вартанян: у меня есть предложение от Bellator, и оно в два раза хуже, чем у Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал о предложении со стороны Bellator.
«На данный момент от АСА я получил самое серьёзное предложение. Вероятность остаться высокая, потому что у лиги ко мне хорошее финансовое предложение. Сложно будет кому-то их перебить. У меня есть предложение от Bellator, и оно отличается минимум два раза в худшую сторону», – приводит слова Вартаняна Metaratings.
Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Всего в его активе 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Вартанян получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при АСА.
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