Вартанян: у меня есть предложение от Bellator, и оно в два раза хуже, чем у Bellator

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал о предложении со стороны Bellator.

«На данный момент от АСА я получил самое серьёзное предложение. Вероятность остаться высокая, потому что у лиги ко мне хорошее финансовое предложение. Сложно будет кому-то их перебить. У меня есть предложение от Bellator, и оно отличается минимум два раза в худшую сторону», – приводит слова Вартаняна Metaratings.

Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Всего в его активе 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Вартанян получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при АСА.