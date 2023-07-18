WBC высказался о статусе боя Сауля Альвареса и Дэвида Бенавидеса
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что чемпион организации во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) обязан провести защиту против американца Дэвида Бенавидеса (27-0, 23 KO) до марта 2024 года.
«Бенавидес одержал победу над Плантом в марте этого года, поэтому сроки его обязательного поединка – март 2024 года. Хотя они могут подраться в любое время», – сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Broadway Joel.
Напомним, 30 сентября, Альварес, также удерживающий титулы WBA Super, IBF и WBO, проведёт защиту всех четырех титулов против абсолютного чемпиона в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).
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