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Стало известно, когда Магомед Анкалаев проведёт следующий бой

Стало известно, когда Магомед Анкалаев проведёт следующий бой
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Сухраб Магомедов, тренер топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, рассказал о том, что в UFC предварительно назначили дату следующего боя россиянина.

«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Александр Ракич, или снова подерёмся с Никитой Крыловым. Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Магомед Анкалаев в последнем поединке встретился с Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей. Всего у россиянина 17 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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