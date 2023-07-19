Владимир Токов встретится с Жаиро Пачеко на турнире Bellator 298
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов проведёт бой с бразильцем Жаиро Пачеко 12 августа на турнире Bellator 298 в Су-Фолсе.
Свой последний поединок Токов провёл на турнире Bellator 293 в апреле. Тогда россиянин одержал победу над канадским спортсменом Лэнсом Гибсоном. Бой завершился уже на 62-й секунде. Владимир отпраздновал победу нокаутом.
Токов одержал восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Эта победа позволила Токову закрыть поражение от Джей-Джея Уилсона, которое он потерпел в октябре прошлого года.
25-летний Пачеко последний бой провёл в ноябре прошлого года на Bellator 288, в рамках которого проиграл единогласным решением судей Киллис Моте. Всего на счету Жаиро семь побед и одно поражение.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
17:32
-
16:58
-
16:33
-
15:38
-
15:10
-
14:58
-
14:37
-
14:31
-
14:05
-
13:46
-
13:39
-
13:32
-
12:41
-
12:02
-
11:30
-
10:50
-
10:16
-
10:02
-
09:48
-
09:43
-
01:02
-
00:43
-
00:36
- 18 июля 2023
-
23:35
-
23:15
-
23:04
-
22:34
-
22:01
-
21:32
-
20:42
-
20:32
-
19:45
-
19:04
-
18:35
-
17:45
Партнерский контент