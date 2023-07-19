Владимир Токов встретится с Жаиро Пачеко на турнире Bellator 298

Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов проведёт бой с бразильцем Жаиро Пачеко 12 августа на турнире Bellator 298 в Су-Фолсе.

Свой последний поединок Токов провёл на турнире Bellator 293 в апреле. Тогда россиянин одержал победу над канадским спортсменом Лэнсом Гибсоном. Бой завершился уже на 62-й секунде. Владимир отпраздновал победу нокаутом.

Токов одержал восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Эта победа позволила Токову закрыть поражение от Джей-Джея Уилсона, которое он потерпел в октябре прошлого года.

25-летний Пачеко последний бой провёл в ноябре прошлого года на Bellator 288, в рамках которого проиграл единогласным решением судей Киллис Моте. Всего на счету Жаиро семь побед и одно поражение.