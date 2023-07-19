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Холифилд назвал действующего чемпиона, которого считает опаснее Майка Тайсона

Холифилд назвал действующего чемпиона, которого считает опаснее Майка Тайсона
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о непобеждённом соотечественнике Джервонте Дэвисе (29-0, 27 KO).

«Он очень хороший боец. Очень обученный боец, он напоминает мне Пернелла Уиттакера. Пернелл Уиттакер был искусным боксёром. Дэвис также является искусным боксёром и при этом нокаутёром – у него есть всё! И это, вероятно, делает его опаснее Тайсона», – сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Джервонте Дэвису 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые сразился за звание чемпиона мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Впоследствии Дэвис становился чемпионом в лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.

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