Соннен отреагировал на решение британской модели показать грудь после боксёрского боя
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал поступок 22-летней британской модели и звезды OnlyFans Даниэллы Хемсли. Празднуя свою дебютную победу в профессиональном боксе, девушка показала грудь.
«Я ещё не видел, чтобы этот спортсмен подтвердил, что является женщиной. У мужчин нет выбора, они обязаны соревноваться с голым верхом. А какое правило нарушил этот спортсмен?» — написал Соннен у себя в соцсетях.
Напомним, Хемсли проводила поединок с представительницей Польши Александрой Даниэлкой. Соревнования проходили в рамках боксёрского вечера в Дублине (Ирландия). Даниэлла победила судейским решением. После резонанса, вызванного демонстрацией груди, Хемсли отстранили от участия в турнире.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
20:59
-
20:26
-
19:20
-
18:20
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:37
-
15:01
-
14:58
-
14:12
-
13:31
-
13:24
-
12:57
-
12:48
-
12:33
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
Партнерский контент