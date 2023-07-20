Соннен отреагировал на решение британской модели показать грудь после боксёрского боя

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал поступок 22-летней британской модели и звезды OnlyFans Даниэллы Хемсли. Празднуя свою дебютную победу в профессиональном боксе, девушка показала грудь.

«Я ещё не видел, чтобы этот спортсмен подтвердил, что является женщиной. У мужчин нет выбора, они обязаны соревноваться с голым верхом. А какое правило нарушил этот спортсмен?» — написал Соннен у себя в соцсетях.

Напомним, Хемсли проводила поединок с представительницей Польши Александрой Даниэлкой. Соревнования проходили в рамках боксёрского вечера в Дублине (Ирландия). Даниэлла победила судейским решением. После резонанса, вызванного демонстрацией груди, Хемсли отстранили от участия в турнире.