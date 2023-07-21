Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну. Хочу увидеть бой Тайсона с Бабаниным
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Российский боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между бывшим обладателем титула промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Фьюри избоксирует и не почувствует Нганну. Потому что бокс – это не MMA. Думаю, удосрочит. Не в первых, но в поздних раундах. Поединок Фьюри и Усика? Я бы хотел увидеть бой Тайсона и Макса Бабанина. На это было бы интересно посмотреть. Это был бы крутой реванш», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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