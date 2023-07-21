Дамир Исмагулов сделал первое заявление после увольнения из UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему продолжения карьеры. Ранее стало известно, что Исмагулов исключён из ростера промоушена UFC.

«Многие СМИ опубликовали, что меня уволили из UFC, и всякие собаки (хейтеры) подхватили и приукрасили. Хочу сообщить, что истёк мой контракт с UFC и на данный момент я рассматриваю все серьёзные доступные варианты в качестве свободного агента, прежде чем решить, где я продолжу свою карьеру. При этом я также не исключаю своё возвращение в UFC. Где бы вы хотели увидеть меня дальше?» — написал Исмагулов.

Напомним, в последнем бою Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону.

Дамир Исмагулов дал понять, что не завершил карьеру бойца: