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Мовсар Евлоев обозначил желаемого соперника в UFC

Мовсар Евлоев обозначил желаемого соперника в UFC
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Известный российский боец полулёгкого веса UFC (до 65 кг) Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где бросил вызов британцу Арнольду Аллену. Евлоев в настоящий момент занимает десятое место в рейтинге полулегковесов, Аллен – на четвёртой позиции.

«Пришло время защитить свой рейтинг, Арнольд! Или ты планируешь продолжать драться раз в год, как раньше?» — написал Евлоев.

В предыдущем поединке Мовсар встречался с бразильцем Диего Лопесом и победил его единогласным решением судей. Аллен в последнем бою сражался с бывшим американским чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и проиграл ему единогласным решением судей.

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