«Человек даже не живёт в России». Шлеменко отреагировал на скандал с Исинбаевой

Именитый боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал критику двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой после её слов о номинальности российских воинских званий и государственных наград.

Ранее Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА.

«Да, слышал, что хотят убрать [название стадиона в Махачкале]. Согласен. Почему? Это и есть наша большая проблема. Я не понимаю, зачем мы сами себе создаём кумиров. То есть наше правительство любит создавать кумиров. Я сейчас не про Елену Исинбаеву. Это её жизнь, ей разбираться, но если человек даже не живёт в России, если человек не делает ничего для России, а ещё хуже, когда человек высказывается против каких-то действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить этого человека?» – приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».