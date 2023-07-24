Илия Топурия рассказал о поддержке футболиста Серхио Рамоса, посетившего его последний бой

Грузинский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия высказался о поддержке всемирно известного испанского футболиста Серхио Рамоса, посетившего его поединок с американцем Джошем Эмметтом, который состоялся на турнире UFC on ABC 5 в конце июня.
«Год назад или около того он написал мне после одного из моих боёв. Он начал подписываться на меня в социальных сетях, писать мне. Перед этим боем он сказал мне, что придёт, чтобы поддержать меня.
Я спросил: «Правда? Ты придёшь?» Он ответил: «Да, я в отпуске. У меня нет матчей, поэтому я приду посмотреть твой бой», – сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.
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