Соннен объяснил, почему Волкановски должен освободить титул ради реванша с Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о потенциальном реванше действующих чемпионов организации, россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски.
«Если Алекс поднимется в лёгкий вес, то ему нужно освободить титул. Таково моё мнение, и я буду настаивать на этом. Назовём пару причин. Во-первых, нужно позволить парням вроде Топурии побороться за титул. Дивизион простаивает, и это неправильно. А вторая причина связана с тем, почему, как по мне, Алекс не победил Ислама.
Поединок получился крайне близким, но Алекс, независимо от результата, проснулся чемпионом на следующий день. В таком уникальном положении тяжело прочувствовать всё давление и драйв. Вы должны сжечь все мосты. Я считаю, что в этом заключалась ошибка, и не думаю, что её нужно повторять», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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