Боец UFC Агапова: не хочу рожать, потому что мой ребёнок будет маньяком

Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова объяснила, почему не собирается в будущем рожать.
«Я думаю, усыновлю или удочерю, когда мне будет 40–50, когда у меня будет своя недвижимость, свой бизнес, стабильный доход. Вот тогда я усыновлю, когда я сама нагуляюсь, наживусь, когда будет жизненный опыт. Сама я рожать не хочу. У меня наследственность плохая. Мне кажется, мама… она была каким-то холодным и жестоким человеком. Холодной она была однозначно, не сказать, что жестокой, но холодной. Но во мне уже точно чувствуется жестокость. Если моя мама была бухгалтером, а я уже бью людей за деньги… Если будет у меня ребёнок, он будет каким-то маньяком или кем-то ещё», — сказала Агапова в интервью «Спорт-экспрессу».
В активе Агаповой десять побед в 14 боях в профессиональных смешанных единоборствах.
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