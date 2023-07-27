Холлоуэй: поединок Порье с Гэтжи претендует на звание «бой года»

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй считает, что поединок Дастина Порье с Джастином Гэтжи можно будет назвать «боем года».
«Порье и Гэтжи — крутые парни. Думаю, в этом бою победит тот, кто сможет продержаться дольше другого, несмотря на полученные повреждения. Это бой года. Если вам нужен претендент на бой года, то вот он. И Дастин, и Гэтжи умеют боксировать. Гэтжи вообще способен сделать любой бой сумасшедшим. Он устраивает абсолютно безумные поединки, «собачьи бои». Называйте это как угодно — просто Гэтжи делает каждый бой жутким. Ну а Порье — это Порье. Этот поединок будет сумасшедшим», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.
Поединок Порье с Гэтжи возглавит турнир UFC 291 в ближайшие выходные.
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