«Буду глупцом, если скажу, что он победит». Гэтжи сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи сделал прогноз на бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Я буду глупцом, если скажу, что выиграет Оливейра — ведь мы все видели их предыдущий бой. Коэффициенты на поединок такие, что много не заработаешь, но если бы пришлось ставить деньги, я бы ставил на Ислама. Однако при этом я предпочту, чтобы победил Чарльз, потому что хочу взять у него реванш», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Бой-реванш Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой станет главным событием турнира UFC 294, который пройдёт 21 октября Абу-Даби.
В первом поединке Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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