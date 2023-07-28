«Обсуждение 90-х». Хрюнов показал архивное фото с Майком Тайсоном

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов показал архивную фотографию с легендой бокса Майком Тайсоном. Соответствующий пост Хрюнов разместил на своей странице в социальных сетях.

«Длинный вечер с Майком Тайсоном, обсуждение времени 90-х годов мирового бокса, расцвет великих чемпионов», — написал Хрюнов.

Майк Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: