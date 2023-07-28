«Обсуждение 90-х». Хрюнов показал архивное фото с Майком Тайсоном
Поделиться
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов показал архивную фотографию с легендой бокса Майком Тайсоном. Соответствующий пост Хрюнов разместил на своей странице в социальных сетях.
«Длинный вечер с Майком Тайсоном, обсуждение времени 90-х годов мирового бокса, расцвет великих чемпионов», — написал Хрюнов.
Майк Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2023
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:55
-
00:47
-
00:16
-
00:00
- 27 июля 2023
-
23:32
-
22:53
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:39
-
21:22
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:50
-
18:34
-
17:45
-
17:25
-
17:19
Партнерский контент