Чендлер назвал преимущества Порье и Гэтжи друг перед другом в преддверии боя на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке между своими соотечественниками Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Их поединок пройдёт в ночь с 29 на 30 июля на турнире UFC 291.
«Многие часто спрашивают меня: «Кто самый сильный панчер, с которым я когда-либо дрался?» Так вот, это Дастин Порье. Дастин Порье сломал мне нос. Каждый его удар был очень тяжёлым. Посмотрите на его тренировки. Он их показывает в своих соцсетях. Этот парень здорово работает, используя всё тело.
Что касается Джастина Гэтжи, то у него есть преимущество в скорости. Он действительно быстро выбрасывает удары, надеясь, что они попадут в цель. И если до цели они доходят, то причиняют боль. Но они всё-таки менее тяжёлые, чем у Дастина Порье. Таким образом, преимущество в силе удара за Порье, а скорость – на стороне Гэтжи», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:
- 28 июля 2023
-
13:57
-
12:59
-
12:57
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:55
-
00:47
-
00:16
-
00:00
- 27 июля 2023
-
23:32
-
22:53
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:39
-
21:22
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:50
-
18:34