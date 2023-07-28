Чендлер назвал преимущества Порье и Гэтжи друг перед другом в преддверии боя на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке между своими соотечественниками Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Их поединок пройдёт в ночь с 29 на 30 июля на турнире UFC 291.

«Многие часто спрашивают меня: «Кто самый сильный панчер, с которым я когда-либо дрался?» Так вот, это Дастин Порье. Дастин Порье сломал мне нос. Каждый его удар был очень тяжёлым. Посмотрите на его тренировки. Он их показывает в своих соцсетях. Этот парень здорово работает, используя всё тело.

Что касается Джастина Гэтжи, то у него есть преимущество в скорости. Он действительно быстро выбрасывает удары, надеясь, что они попадут в цель. И если до цели они доходят, то причиняют боль. Но они всё-таки менее тяжёлые, чем у Дастина Порье. Таким образом, преимущество в силе удара за Порье, а скорость – на стороне Гэтжи», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада: